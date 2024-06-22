Антонов: власти США лишили дипломатов РФ карточек освобождения от налогов

Американские власти лишили российских дипломатов карточек, которые давали привилегию освобождения от налогов, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, охарактеризовав такой выпад со стороны Соединенных Штатов «мелким и пакостным».
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