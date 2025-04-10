Переговоры делегаций России и США начались в Стамбуле

Переговоры России и США начались в Стамбуле в четверг, 10 апреля. Второй раунд консультаций делегаций стартовал в 10:00 по местному времени (совпадает с мск), передает со ссылкой на своего корреспондента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии