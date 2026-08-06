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Мода и Шоу-бизнес

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Анна Семенович познакомилась с родителями жениха перед свадьбой в Германии

Анна Семенович познакомилась с родителями жениха перед свадьбой в Германии

Российская актриса и певица Анна Семенович рассказала в личном блоге, что отправилась в город Франкфурт, который находится в центральной части Германии, чтобы познакомиться с семьей своего возлюбленного Дениса Шреера.

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