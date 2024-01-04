Объявляется набор в образовательные организации МВД России   

В Отделе МВД России по Миллеровскому району имеется разнарядка на комплектование в 2024 году следующих высших учебных организаций Министерства внутренних дел Российской Федерации: Ростовский юридический институт МВД России; Волгоградская академия МВД России; Краснодарский университет МВД России.