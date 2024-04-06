Вице-мэр Екатеринбурга Сибирцева уходит в отставку

Замглавы Екатеринбурга по образованию и культуре Екатерина Сибирцева — одна из последних представителей распущенной губернатором Евгением Куйвашевым старой команды в руководстве мэрии — покидает свой пост.
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