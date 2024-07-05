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Над Краснодарским краем за минувшую ночь сбили 14 беспилотников

Над Краснодарским краем за минувшую ночь сбили 14 беспилотников

На месте удара ВСУ в Приморско-Ахтарске работают оперативные службы.Киевский режим минувшей ночью предпринял попытку теракта, ударив БПЛА по ряду регионов России.

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