«Рад, что взял на PS5»: системные требования хоррора Alan Wake II напугали игроков З...

«Рад, что взял на PS5»: системные требования хоррора Alan Wake II напугали игроковЗа неделю до горячо ожидаемого релиза психологического хоррора Alan Wake II разработчики из финской студии Remedy Entertainment (дилогия Max Payne, Control) решили прояснить вопрос системных требований игры.
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