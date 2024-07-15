Маркетплейсы стали лидерами по упоминаемости среди онлайн-магазинов

Лидеры по упоминаемости онлайн-магазинов в прошлом году стали маркетплейсы. Подавляющее число покупательских сообщений (79%) и просмотров (70%) пришлось на три площадки: Wildberries, Ozon и AliExpress, согласно данным компании «Ашманов и партнеры».
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