Маркетплейсы стали лидерами по упоминаемости среди онлайн-магазинов

Лидеры по упоминаемости онлайн-магазинов в прошлом году стали маркетплейсы. Подавляющее число покупательских сообщений (79%) и просмотров (70%) пришлось на три площадки: Wildberries, Ozon и AliExpress, согласно данным компании «Ашманов и партнеры».