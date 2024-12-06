Цены на красную икру к Новому году зашкаливают

Глобальное потепление лишило петербуржцев любимых деликатесов? Традиционный новогодний деликатес становится недоступным для россиян: по некоторым данным, цены на красную икру к концу декабря могут оказаться вдвое выше прошлогодних.
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