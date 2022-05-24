«Подарки по цене айфона»: жители Башкирии рассказали случаи о «поборах» в школах

23 мая Mkset опубликовал любопытные скриншоты из предположительно школьного чата, где педагог одной из уфимских школ выражает свое негодование тем фактом, что некоторые родители не оплатили дополнительные занятия для школьников младших классов.
23 мая Mkset опубликовал любопытные скриншоты из предположительно школьного чата, где педагог одной из уфимских школ выражает свое негодование тем фактом, что некоторые родители не оплатили дополнительные занятия для школьников младших классов.
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