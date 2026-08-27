Haber Trabzon: ВСУ атаковали турецкий паром в Черном море

Турецкий грузовой паром, направлявшийся в Туапсе, подвергся атаке ВСУ в Черном море. В результате нападения пять членов экипажа получили ранения, на судне вспыхнул пожар, сообщает новостной портал Haber Trabzon.
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