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Океанолог Рабинович назвал опасные для России зоны цунами

Океанолог Рабинович назвал опасные для России зоны цунами

На нашей планете есть зоны цунами, которые могут представлять опасность и для территории России. В первую очередь, это побережье Южной Америки, где проходит граница Перу и Чили, рассказал РИАМО доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории цунами института океанологии РАН Александр Рабинович.

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