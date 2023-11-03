Океанолог Рабинович назвал опасные для России зоны цунами

На нашей планете есть зоны цунами, которые могут представлять опасность и для территории России. В первую очередь, это побережье Южной Америки, где проходит граница Перу и Чили, рассказал РИАМО доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории цунами института океанологии РАН Александр Рабинович.