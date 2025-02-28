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«Да закройте вы свой рот»: американский конгрессмен - Евросоюзу, в котором возмущаются неприглашением к переговорам с Россией

«Да закройте вы свой рот»: американский конгрессмен - Евросоюзу, в котором возмущаются неприглашением к переговорам с Россией

Риторика американских политиков в отношении Европы становится всё более откровенной и прямолинейной.

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