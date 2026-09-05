Луп Брусничник и отдание Успения 5 сентября: главные запреты, приметы и традиции

Почему 5 сентября нельзя подметать, давать в долг и начинать новые дела.В субботу, 5 сентября 2026 года, православный мир отмечает два важных события: день памяти мученика Луппа Солунского и отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы (завершение двухнедельных торжеств в честь Божией Матери).