Луп Брусничник и отдание Успения 5 сентября: главные запреты, приметы и традиции

Почему 5 сентября нельзя подметать, давать в долг и начинать новые дела.В субботу, 5 сентября 2026 года, православный мир отмечает два важных события: день памяти мученика Луппа Солунского и отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы (завершение двухнедельных торжеств в честь Божией Матери).
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