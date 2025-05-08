Михаил Шеремет: Советский народ узнал о подписании капитуляции из сообщения Совинформбюро 9 мая в 02:10 по Москве

Советский народ узнал о подписании капитуляции из сообщения Совинформбюро 9 мая в 02:10 по Москве. Юрий Левитан зачитал акт о безоговорочной капитуляции Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая Днем Победы.
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