Андрей Свечников заступился за партнера и подрался в конце игры с «Калгари»

Фото: nhl.com Воспитанник казанского «Ак Барса» Андрей Свечников, ныне выступающий за «Каролину Харрикейнз», вступил в драку с защитником «Калгари Флеймз» Джоэлем Хэнли в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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