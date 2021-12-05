В Минске подсчитали возможный ущерб от санкций

Антибелорусские санкции Евросоюза могут затронуть экспорт энергетической и нефтехимической продукции на сумму $250-300 млн в год, заявил заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой 4 декабря, сообщает телеканал «Беларусь 1».