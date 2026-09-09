В Геленджике объявлен локальный режим ЧС после атаки ВСУ

В Геленджике ввели локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в микрорайоне Голубая Бухта после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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