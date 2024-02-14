Разворот на Восток: в 2,5 раза увеличился объем перевезенных грузов через логистические парки Новосибирской области

Как отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер во время заседания, посвящённого итогам и перспективам инфраструктурного развития Новосибирской области, Правительство региона использует различные механизмы совершенствования инфраструктуры, необходимой для эффективного функционирования транспортно-логистического комплекса, увеличению его мощностей.
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