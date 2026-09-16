Сатурн, Марс и Юпитер можно будет увидеть без телескопа

Жители Москвы и Подмосковья в сентябре смогут увидеть невооружённым глазом сразу несколько планет. Как сообщает РБК со ссылкой на научного директора Московского планетария Фаину Рублёву, при ясной погоде будут хорошо заметны Сатурн, Марс и Юпитер.