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Как сохранить отношения после рождения ребёнка: советы по заботе о своей жене

Как сохранить отношения после рождения ребёнка: советы по заботе о своей жене

Рождение ребёнка — это один из самых радостных моментов в жизни пары. Но, кроме радости, это также может быть трудным периодом для жены, которой приходится постоянно заботиться о ребёнкеПосле рождения малыша очень важно, чтобы супруг не оставлял свою жену, принимал участие в её жизни и оказывал поддержку молодой матери.

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