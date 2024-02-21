Как сохранить отношения после рождения ребёнка: советы по заботе о своей жене

Рождение ребёнка — это один из самых радостных моментов в жизни пары. Но, кроме радости, это также может быть трудным периодом для жены, которой приходится постоянно заботиться о ребёнкеПосле рождения малыша очень важно, чтобы супруг не оставлял свою жену, принимал участие в её жизни и оказывал поддержку молодой матери.