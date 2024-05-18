Эксперт Бубнов заявил, что Станкович более опытный тренер, чем Абаскаль

Бывший футболист, эксперт Александр Бубнов сравнил нового главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича с бывшим наставником красно-белых Гильермо Абаскалем и Владимиром Слишковичем, который сейчас исполняет обязанности главного тренера в клубе.
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