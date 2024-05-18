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Эксперт Бубнов заявил, что Станкович более опытный тренер, чем Абаскаль

Эксперт Бубнов заявил, что Станкович более опытный тренер, чем Абаскаль

Бывший футболист, эксперт Александр Бубнов сравнил нового главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича с бывшим наставником красно-белых Гильермо Абаскалем и Владимиром Слишковичем, который сейчас исполняет обязанности главного тренера в клубе.

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