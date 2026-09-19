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Царьград

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ВС России поразили логистический центр с военными грузами под Киевом

ВС России поразили логистический центр с военными грузами под Киевом

В логистическом центре хранились и распределялись военные грузы, поступившие из Европы.Русские войска нанесли удар по таможенно-логистическому центру "Копылов Логистик Парк" в Киевской области.

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