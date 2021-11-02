ВМЕСТЕ - легче ВСЁПронько: "Враньё вскрылось. Господин Силуанов потерпел полное фиаско"ПРОНЬКО: "ВРАНЬЁ ВСКРЫЛОСЬ. ГОСПОДИН СИЛУАНОВ ПОТЕРПЕЛ ПОЛНОЕ ФИАСКО" В России пенсии обесцениваются восемь месяцев подряд.Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГорынычЕсть правда, есть ложь, а есть статистика. В особенности Российская. Проблема в том, что у нас на каждого пенсионера не мало работающих… … а много ворующих. Ответ на последний абзац статьи - по Конституции, депутаты не несут никакой юридической ответственности за свои публичные высказывания. Такой привилегией обладают ещё только две категории граждан: умалишённые и дети.Светлана Митленко"Чиновники, которые несут персональную ответственность" - помилуйте, да у нас теперь даже врачи не несут никакой ответственности за свое, так называемое, лечение. Какие чиновники, это откуда такие данные? Пытались провести закон в Думе, так большинством голосов отклонили...Светлана Митленко"Очевидно, что господин Силуанов потерпел полное фиаско." - ха-ха. И что с того? Привыкать что ли врать? Ельцин обещал что-то там себе отрезать, если будет дефолт. Не прошло и недели, как он нагрянул... и что себе Ельцин тогда отрезал?Richard B RiddickСовесть ... если она была ...Светлана МитленкоУже к тому времени явно не было. Да и была ли вообще? Есть такая категория людей, которым она недоступна. Кстати, в английском языке вообще нет такого понятия. Может потому и "загеноцидили" индейцев?Комментировать
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