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Всё о разводах

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  • Любовь Басовская
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Чего хочет женщина? Уж точно не орать на мужа

Чего хочет женщина? Уж точно не орать на мужа

Читаю сейчас исповедь мужчины, который ушел от жены почти через тридцать лет брака. Причина внезапного расставания: в отношениях стало дискомфортно.

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Комментарии
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Любовь Басовская
При этом делать что-то, чтобы им были довольны как мужчиной и добытчиком он не спешил.
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15 час.
Любовь Басовская
Ушла от такого же через 20 лет &quot;счастливого&quot; брака. Все окружающие и муж были в шоке. Какое счастье, что теперь никем руководить не нужно, и тем более ни на кого не нужно орать!(хотя никогда не орала). Пошёл 22-й год счастливой жизни. Желаю всем счастья.
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15 час.

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