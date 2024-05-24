Читаю сейчас исповедь мужчины, который ушел от жены почти через тридцать лет брака. Причина внезапного расставания: в отношениях стало дискомфортно.
Чего хочет женщина? Уж точно не орать на мужа
Комментарии
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Любовь Басовская
При этом делать что-то, чтобы им были довольны как мужчиной и добытчиком он не спешил.
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15 час.
Любовь Басовская
Ушла от такого же через 20 лет "счастливого" брака. Все окружающие и муж были в шоке. Какое счастье, что теперь никем руководить не нужно, и тем более ни на кого не нужно орать!(хотя никогда не орала). Пошёл 22-й год счастливой жизни. Желаю всем счастья.
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15 час.
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