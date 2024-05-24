Чего хочет женщина? Уж точно не орать на мужа

При этом делать что-то, чтобы им были довольны как мужчиной и добытчиком он не спешил.

Любовь Басовская

Ушла от такого же через 20 лет "счастливого" брака. Все окружающие и муж были в шоке. Какое счастье, что теперь никем руководить не нужно, и тем более ни на кого не нужно орать!(хотя никогда не орала). Пошёл 22-й год счастливой жизни. Желаю всем счастья.