NYT: совместные учения России и Китая обеспокоили США

Вашингтон оказался не готов к сотрудничеству двух стран Совместные военные учения России и Китая вызвали обеспокоенность в Вашингтоне из-за неготовности американских стратегов к растущему военному взаимодействию двух государств, передает издание New York Times.
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