Депутат предложил отменить критерии нуждаемости для многодетных при получении льгот

Представляющий партию ЛДПР вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с инициативой на федеральном уровне отменить критерии нуждаемости для получения льгот многодетными семьями.
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