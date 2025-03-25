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Царьград

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Посмертная минута славы: Актёры Мадянов и Добровольская были награждены премией "Ника"

Посмертная минута славы: Актёры Мадянов и Добровольская были награждены премией "Ника"

В московском театре "Маска" состоялось вручение кинопремии "Ника". Двух артистов наградили посмертно.

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