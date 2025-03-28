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Найден самый честный ГАИшник в РФ: сегодня он совершил лучший поступок всей его жизни. Кто он?

Найден самый честный ГАИшник в РФ: сегодня он совершил лучший поступок всей его жизни. Кто он?

Avia.pro - СМИ Москва гудит от новости, что редка, как снег в июле: командир 2-го отдельного спецбатальона ГИБДД, полковник Сергей Кобозев, отказался от взятки в 665 тысяч рублей, которую ему сунул водитель «Мерседеса» с незаконной мигалкой.

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Комментарии
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m
mihail
Самый &quot;честный гаишник&quot; в России - шоумен Светлаков!
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17 час.
СД
Светлана Дубович
Один на миллион. Побольше бы таких людей.
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14 час.
ТП
Таня Петрова
Спасибо ему -пример и уважение, которые не купишь и  за взятку не возьмешь.
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12 час.
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