Хюлькенберг врезался в барьеры во 2-й раз за 2 дня и сломал антикрыло

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Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг вновь стал участником аварии. Накануне во второй сессии свободных заездов перед Гран-при Нидерландов немец столкнулся с барьерами и вызвал красные флаги.