В Харьковской области «Геранями» поразили газоперерабатывающую установку

Российские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань» нанесли удар в Ефремовке Харьковской области по газоперерабатывающей установке, которую использовал киевский режим, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
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