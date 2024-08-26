Воронежский экс-вице-губернатор Шабалатов станет вице-губернатором Петербурга

Недавно назначенный советником губернатора Санкт-Петербурга бывший воронежский вице-губернатор Виталий Шабалатов в сентябре поднимется в статусе до вице-губернатора Санкт-Петербурга, сообщает источник «Воронежских новостей».
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