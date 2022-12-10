В РПЦ поддержали дополнение школьной программы обязательным изучением священных текстов

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с RT прокомментировал предложение о дополнении школьной программы обязательным изучением священных текстов.
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с RT прокомментировал предложение о дополнении школьной программы обязательным изучением священных текстов.
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