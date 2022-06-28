iXBT.com

24 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    А что наше государство делает для того, чтобы широко используемые программные продукты ("Бухгалтерия-С", очень многие...«Через десять лет...
  • Вальтер Юпитер
    Я за свою жизнь съездил все МОСКВИЧи Советского союза и один Пирожок. Неплохая машина. Только нужно её довести до сов...33% россиян не пр...
  • kirgetovamn Киргетова
    Илон Маск-опасный циничный тип ,которому нужны огромные деньги для своей корпорации, не гнушается выгодами от цветных...«Сказка закончила...

Продано 200 млн телефонов Nokia 105

Продано 200 млн телефонов Nokia 105

Согласно официальному заявлению, глобальные продажи мобильных телефонов серии Nokia 105 превысили 200 миллионов единиц.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх