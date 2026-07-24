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Царьград

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Совет Федерации одобрил зачет юридического стажа в новых регионах

Совет Федерации одобрил зачет юридического стажа в новых регионах

Совет Федерации одобрил закон о зачислении стажа работы по юридической специальности на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до их вхождения в РФ, в пятилетний стаж для нотариусов.

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