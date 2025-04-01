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Расчёт ЗРК 9К35М «Стрела-10М» 35-й отдельной мотострелковой бригады ведёт методический отстрел вражеских БПЛА на Покровском (Красноармейском) направлении.

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