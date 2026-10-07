Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Энергия-Буран»: почему Горбачёв «похоронил» проект советского «Шаттла»

Когда американские «Спейс Шаттлы» начали летать, в Москве это восприняли не как повод для уязвлённой гордости, а как реальную военную угрозу.

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