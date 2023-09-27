Суд постановил вернуть в ФСС почти 9 млн рублей, которые ЦРБ сверх нормы начислила медработникам в виде надбавок

В Тверской области по результатам проверки Фонда пенсионного и социального страхования выяснилось, что Вышневолоцкая центральная районная больница ошиблась при расчётах специальной соцвыплаты и переплатила таким образом 266 медработникам 8,86 млн рублей в период с января по март 2022 года.
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