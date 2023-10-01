Боррель: Украину ожидает трудный бой на пути вступления в ЕС

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит "трудный бой" перед вступлением в ЕС, и европейская дипломатия должна заставить украинское общество потрудиться для этого, сообщает ТАСС.