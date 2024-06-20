Реплика: Набоков и Шукшин

Щегольство, переходящее в магию: сложнейшую словесную магию, завораживающую так, что хочется войти в двери страниц, или – иногда – бежать из них: как из рассказа «Истребление тиранов»: магия, растворяющая в.
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