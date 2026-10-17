В Брянской области после атаки БПЛА одного местного жителя нашли мертвым. Об этом сообщает глава региона Егор Ковальчук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Москвичка обвинил...
- Минобороны: ВС РФ...
- Le Figaro: Париж ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым