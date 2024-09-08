Врач Волкова рассказала, кому запрещено есть помидоры

МОСКВА, 8 сентября, ФедералПресс. Не рекомендуется употреблять томаты людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, а также с подагрой из-за их способности задерживать выведение мочевой кислоты.
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