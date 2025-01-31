Прокуратура Приморья предотвратила хищение 5 миллиардов рублей на стройках

В Приморском крае прокуратура под руководством Сергея Столярова предотвратила хищение 5 миллиардов рублей, предназначенных для строительства социально значимых объектов в Владивостоке и Надеждинском районе.
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