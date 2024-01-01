На российском ТВ в песне про "Лабутены" заменили Ван Гога на Серова

Ксения Собчак сообщила, что в новогоднюю ночь отсматривала эфиры федеральных телеканалов и проверяла, кого из артистов, включая участников скандальной "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой, все же показали в "голубых огоньках" .