🕊О чём курлычут журавли Над Русским полем пролетая Они Душа моей земли Свободы песня золотая. Смотрю, задумчиво им вслед И вижу в небе лик солдата Идёт пехота, там мой дед Он в облака ушёл когда-то.
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🕊О чём курлычут журавли Над Русским полем пролетая Они Душа моей земли Свободы песня золотая. Смотрю, задумчиво им вслед И вижу в небе лик солдата Идёт пехота, там мой дед Он в облака ушёл когда-то.