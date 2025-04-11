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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🕊О чём курлычут журавли Над Русским полем пролетая Они Душа моей земли Свободы песня золотая. Смотрю, задумчиво им вслед И вижу в небе лик солдата Идёт пехота, там мой дед Он в облака ушёл когда-то.

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