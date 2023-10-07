Автомобиль секретаря "Единой России" в Новой Каховке был взорван украинскими террористами

Владимир Малов в тяжёлом состоянии был госпитализирован в райбольницу.Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сегодня утром украинские террористы подорвали автомобиль исполнительного секретаря партии "Единая Россия" Владимира Малова.
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