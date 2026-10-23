Приволжский районный суд Астраханской области приговорил местную жительницу к трем годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком за незаконные приобретение и хранение синтетического наркотика в крупном размере.
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