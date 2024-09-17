Обречены на бедность: ученые назвали плохую утреннюю привычку Юлия ЧелкановаНедавние исследования показывают, что привычки, формируемые с самого утра, могут оказывать значительное влияние на финансовое состояние человека.
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