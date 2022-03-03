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Лидер КПРФ Зюганов призвал украинцев не верить заверениям европейских стран в солидарности

Лидер КПРФ Зюганов призвал украинцев не верить заверениям европейских стран в солидарности

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал украинский народ не верить заверениям некоторых европейских стран в солидарности, а главным барьером на пути к миру между Россией и Украиной он назвал "позорный бандеровский режим".

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