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Царьград

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Юрист предупредил водителей о штрафе, который им может грозить с 1 декабря

Юрист предупредил водителей о штрафе, который им может грозить с 1 декабря

Хаминский призвал на время отказаться от летней резиныРуководитель центра правопорядка Александр Хаминский рассказал РИА Новости, что в 2023 году правительством было принято постановление, запрещающее владельцам авто передвигаться в зимний период без зимних шин.

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